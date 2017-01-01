Sivasspor'da Tolgahan ve Ergin ameliyat edildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da, kaleci Tolgahan Acar ile forvet Ergin Keleş'in ameliyat edildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, özel bir hastanede sağ dizinden başarılı bir operasyon geçiren Tolgahan'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

Sporcu fıtığı tespit edilen ve laparoskopik iki taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan golcü oyuncu Ergin'in ise en kısa sürede sahalara dönebileceği ifade edildi.