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Sivasspor'da Tolgahan ve Ergin ameliyat edildi

23 Mayıs 2017 Salı, 09:46
Sivasspor'da Tolgahan ve Ergin ameliyat edildi

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da, kaleci Tolgahan Acar ile forvet Ergin Keleş'in ameliyat edildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, özel bir hastanede sağ dizinden başarılı bir operasyon geçiren Tolgahan'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

Sporcu fıtığı tespit edilen ve laparoskopik iki taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan golcü oyuncu Ergin'in ise en kısa sürede sahalara dönebileceği ifade edildi.

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