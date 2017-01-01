ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 09:49
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 eski polis memuru yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen, daha önce görevlerinden alınan 10 polis memurunu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

İşaret dili kursiyerlerinden anlamlı program
YEREL

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİNDEN ANLAMLI PROGRAM
Akşehir Belediyesinden çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÇÖP KONTEYNERİ YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI
MMO Konya Şubesi üye ve üye yakınlarına eğitim fırsatı
YEREL

MMO KONYA ŞUBESİ ÜYE VE ÜYE YAKINLARINA EĞİTİM FIRSATI
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN HAVZAN MAHALLESİNE SOSYAL TESİS
SOBE'de eğitimler başladı
YEREL

SOBE'DE EĞİTİMLER BAŞLADI
Kulu'da kan bağışı kampanyası
YEREL

KULU'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KALELİ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Meram Belediyesporlu Wushucu Küçüktanık Avrupa ikincisi
YEREL

MERAM BELEDİYESPORLU WUSHUCU KÜÇÜKTANIK AVRUPA İKİNCİSİ
Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ETKİNLİĞİ
Yunak'ta geleneksel buluşma gününün 8. si düzenlendi
YEREL

YUNAK'TA GELENEKSEL BULUŞMA GÜNÜNÜN 8. Sİ DÜZENLENDİ
Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit'ten yeni haber var
FİSKOS

HÜLYA KOÇYİĞİT YOĞUN BAKIMA ALINDI

 1
  • 2 Ölüler burada defnediliyordu! O mezarlığın sırrı çözüldü
  • 3 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...
  • 4 İngiltere'de konser sırasında patlama!