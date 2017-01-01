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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonları

23 Mayıs 2017 Salı, 10:02

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, örgütün şifreli haberleşme programı kullanıcılarına ilişkin operasyonda ise adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren müteahhit K.A, örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan eğitim ve sağlık kurumlarının eski çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurlara yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

- ByLock operasyonu

Manisa'da örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik 17 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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