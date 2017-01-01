Mersin merkezli terör operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 8'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 20 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Kentte 7 Mart'ta el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısında parmak izleri tespit edilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere de katıldıkları belirlenen zanlılardan 8'i tutuklanırken, biri ev hapsine çarptırıldı. Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal yapılanması içerisinde silahlı eyleme karıştıktan sonra kente döndükleri yönünde bilgiler elde edilen, gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmıştı.