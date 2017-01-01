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Erzincan'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 10:39

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erzincan'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarın ardından yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, salonda çalışan dört kadın ile işletmeci Sevilay K. ve Aygün Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, masaj salonunda fuhuş yapıldığını itiraf ettikleri belirtildi.

Gözaltına alınan 4 kadın, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen işletmeci Sevilay K. ve Aygün Ç. ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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