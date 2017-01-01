Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, eski Milli Eğitim şube müdürlerinden Y.K'nin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" operasyonunda gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonda, İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alınan Alevi dedesi S.A'nın da Kırklareli'ne getirildiği kaydedildi.