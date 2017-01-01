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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

23 Mayıs 2017 Salı, 11:07

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, eski Milli Eğitim şube müdürlerinden Y.K'nin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" operasyonunda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alınan Alevi dedesi S.A'nın da Kırklareli'ne getirildiği kaydedildi.

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