"Şiddet gören bir kadın olduğu zaman kaçmayın"

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sertap Naktan, eşinin sokak ortasında döner bıçaklı saldırısından kurtardığı kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sertap Naktan (23), cezaevi firarisi eşi Oğulcan A'nın bıçak darbelerinden kurtardığı Melek A'yı tedavi gördüğü hastaneye giderek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Naktan, alışveriş merkezinin yan tarafındaki basamaklarda meydana gelen olayı görünce güvenlik görevlilerine "Bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?" diye seslendiğini ancak tepki alamadığını öne sürdü.

Saldırganın elindeki döner bıçağıyla Melek A'ya vurmaya devam ettiğini ancak kimsenin müdahale etmediğini anlatan Naktan, "Kocası 'Çocuğu bana ver, yoksa kafana vurmaya devam edeceğim' diyor, Melek de 'Vermem çocuğumu' diyordu. Adamın 'Çocuğu öldüreceğim bana ver' dediğini duydum ve müdahale etme gereksinimi hissettim. Ayağımla diz kapağına vurdum ve basamaklardan düştü. Daha sonra da bağırarak kaçtı." diye konuştu.

Kendisinin de geçmişte şiddet gördüğünü vurgulayan Naktan, bu nedenle olaya müdahale etmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Şiddet görmüş bir kadının bu gibi olaylara daha duyarlı olduğunu ifade eden Naktan, "Bu nedenle duramadım. Vatandaşlık görevi olduğunu düşündüm. Kurtardığım için mutluyum. Herkese de rica ediyorum, şiddet gören bir kadın olduğu zaman lütfen korkmayın ve kaçmayın. Yaptığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Naktan ile bir süre sohbet eden Melek A, durumunun daha iyi olduğunu, birkaç gün sonra taburcu olacağını belirtti.

Yaşadığı olay nedeniyle bacağındaki 2 sinir koptuğu için daha sonra yine ameliyat olması gerektiğini anlatan Melek A, şunları söyledi:

"6 ay sonra ayağımı tam olarak kullanmaya başlayacağım. Çok fazla destek aldım. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ziyaretime geldi, destek oldu. Kişiler, dernekler, platformlar çok destek çıktı. Muğla'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız, Fethiye Kadın Platformundan ziyaretime geldiler. Sağlık durumum ve çocuklarımla ilgili bilgiler alıyorlar. Herkes mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyor. Onların sayesinde motivasyonum yüksek."

Melek A, hiçbir kadının kendi yaşadığı durumu ya da benzerini yaşamamasını temenni etti.

Şiddete maruz kalan herkesin bir an önce bir şeyler yapmasını isteyen Melek A, şu değerlendirmede bulundu:

"Korkarak olmuyor. Ben korktum ve başıma bunlar geldi. İki yaşındaki kızım olay yaşanırken bacağımdan akan kanları gördü, etkilendi, iyileştikten sonra onun psikolojik destek almasını sağlayacağım. Şu anda iki çocuğuma da yakınlarım bakıyor, sağ olsunlar. Şimdi korkmuyorum ve bir şeyleri başarıyorum. Bana benzer olaylar yaşadığını yazan çok sayıda kişi var. Onlara da mümkün olduğunca devlete, polise, kadın sığınma evlerine başvurmalarını söylüyorum."

- Kaçış anı kameraya yansıdı

Eşini bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden cezaevi firarisi Oğulcan A'nın, olay yerinden kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bıçaklı saldırganın olay yerinden hızlıca çıkıp koşarak kaçtığı görülüyor.

Seydikemer Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Oğulcan A, 15 Mayıs'ta eşi Melek A ile çocuklarını görme bahanesi ile buluşmuştu. Karı-koca arasında çıkan tartışmada Oğulcan A. eşini döner bıçağıyla yaralarken, Sertap Naktan'ın olaya müdahale etmesi üzerine kaçmıştı. Daha sonra polis tarafından yakalanan Oğulcan A, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı.







