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"Uçan nine" yaşadığı heyecanı anlattı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:17

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı uçuşun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Denizlili 86 yaşındaki Halime Kavçakar, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 4 çocuk sahibi Halime nine, yamaç paraşütü pilotu torunuyla Fethiye Ölüdeniz üzerinde yaptığı uçuşu, AA muhabirine anlattı.

Masa örtüsü dikerek ve bahçesindeki ağaçlarla ilgilenerek vakit geçirdiğini ifade eden Kavçakar, geçen yıl torunu Günay Tutgun'un kendisini Fethiye'ye davet ettiğini belirtti.

Fethiye'de deniz kenarında gezerken gökyüzünde paraşütleri gördüğünü söyleyen Kavçakar, o paraşütlerle uçtuğunu bildiği torununa, kendisinin de uçmak istediğini söylediğini aktardı.

Torununun hemen kabul etmediğini ancak "Korkmam" diyerek onu ikna ettiğini anlatan Kavçakar, "Motorlu paraşüte bindirmek istediler. 'Bunda rüzgar çok oluyor, yapamaz, yamaç paraşütüne bindirelim' dediler. Ona bindik. Kendim uçmak istedim. Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." diye konuştu.

- "Manzara çok güzeldi"

Kavçakar, paraşütle gökyüzünde yaşadığı heyecanı şu sözlerle ifade etti:

"Rüzgar başımdaki örtüyü dağıttı. Rüzgar çok oluyor. Örtüyü boynuma doladım. Ondan sonra beni gezdirdi. Daha çok gezecektim ama biraz başım döndü. Ondan sonra yavaş yavaş indik. Herkes beni alkışladı. 'Bu koca kadın binmiş, biz de binelim' dediler. Uçarken hiçbir şey hissetmedim. Manzara çok güzeldi. Denizin ve yeşilliklerin üstünde gezdim. Havada uçmak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkulacak bir şey yok. Benim yaşımdaki insanlar bile uçsunlar."

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