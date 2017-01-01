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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 11:19

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Polis ekiplerince farklı il ve tarihlerde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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