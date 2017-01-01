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Bedava halı kampanyası izdihama yol açtı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:22
Bedava halı kampanyası izdihama yol açtı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir halı mağazasının açılışa özel sunduğu, "İlk 68 kişiye halı, 382 kişiye paspas" kampanyasından yararlanmak isteyenler izdihama yol açtı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yer alan mağazanın açılıştan günler önce halı hediye edileceğini duyurması üzerine vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezinin önünde toplandı.

Kapıların açılmasıyla içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, görevlilerin müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Mağaza sahibi Hakan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı günler öncesinde duyurdukları için yoğunluğun yaşandığını belirterek, "Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk." diye konuştu.

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