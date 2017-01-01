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Burdur'da seyir halindeki otomobil yandı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:23

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağılcık köyünden Bademli köyüne giden Hüseyin Şanlı idaresindeki 15 NP 772 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren Şanlı, alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada hafif yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri tarafından Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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