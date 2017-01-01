Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, Erzurum, Erzincan çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile oluşması muhtemel ani sel-su baskını, heyelan, yerel dolu oluşumu, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Erzurum ve Ardahan 'da 8, Kars ve Ağrı'da 7 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 25, Ağrı ve Erzincan'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 15 ve Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor.