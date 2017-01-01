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Şanlıurfa, sporda küme düştü

23 Mayıs 2017 Salı, 11:29


ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2016-2017 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol branşlarında mücadele eden üç takım küme düşerek, başarısız bir sezon geçirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Voleybol Efeler Ligi ekibi Şanlıurfa Memleketspor, küme düşerek kendilerini destekleyen taraftarlarını üzdü.

Şanlıurfaspor, 2012-2013 sezonundan itibaren mücadele etmeye başladığı TFF 1. Lig'de son hafta sahasında Elazığspor'u 2-1 yenmesine rağmen üçlü averajla lige veda etmek zorunda kaldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen bir türlü istikrarı yakalamayan sarı yeşilli ekip, 4 teknik direktör değiştirse de küme düşmekten kurtulamadı.

Geçen yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ekibi de iyi başladığı sezonu, 27 puanla 11. sırada tamamlayarak küme düşen diğer Şanlıurfa ekibi oldu.

Voleybol Efeler Ligi ekibi Şanlıurfa Memleketspor ise sezona antrenör Hamit Binmez yönetiminde sezona büyük ümitlerle başladı. Haftalar geçmesine rağmen galibiyetle tanışamayan Şanlıurfa ekibinde takımın başına tecrübeli antrenör Ali Bahadır Aksoy getirildi.

Aksoy'la da başarılı olamayan Memleketspor, galibiyetle tanışamadan alt lige düştü.


- Tek teselli Karaköprü Belediyespor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta sezonu lider olarak tamamlayan Karaköprü Belediyespor takımının play-off maçında Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e yükselmesi, kentte spor anlamında teselli kaynağı oldu.

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