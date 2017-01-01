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Danıştay Başkanı Güngör Gaziantep'te

23 Mayıs 2017 Salı, 11:31

GAZİANTEP (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, beraberindeki üyelerle Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Güngör, Gaziantep temasları kapsamında Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay ve bazı üyelerle Zeugma Mozaik Müzesi'ne gitti.

"Dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanına ve "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikleri görme fırsatı bulan heyete, burada sergilenen eserler hakkında yetkililerce bilgi verildi.

Heyettekiler daha sonra tarihi Antep evlerinin bulunduğu Bey Mahallesi'ni ve Atatürk Anı Müzesi'ni gezdi.

Ziyarette, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar da yer aldı.

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