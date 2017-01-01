Gümüşhanespor finale hazır

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GÜMÜŞHANE (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off final maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, futbolcuların gayreti ve taraftarın desteğiyle kazanıp TFF 1. Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana amaçlarının TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, son 5 maçta gösterdikleri performansla finali hak ettiklerini vurguladı.

Sezon boyunca iyi mücadele ettiklerini dile getiren Altıparmak, "Oyuncularımızın gayreti ve taraftarımızın desteğiyle yarın finali kazanıp Gümüşhanespor'u TFF 1. Lig'e çıkaracağız." dedi.

Kazanmaya odaklanmış bir ekip olduklarını vurgulayan Altıparmak, finalin İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacağını hatırlatarak şunları söyledi:

"Biliyorum ki bütün Gümüşhaneliler orada olacak. Bu, bir şehrin maçı. Bu şehrin kaderini yazarken herkesi orada, yanımızda görmek istiyoruz. Eminim ki taraftarlarımız bize ayrılan yerleri tamamen dolduracaktır. Onların desteği ve bizim gayretimizle yarın akşam o sahadan galip çıkacağız. Bütün taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi desteklemelerini istiyoruz."

Altıparmak, rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çok iyi bir takım olduğuna ve önemli oyuncuları bulunduğuna dikkati çekerek, onların da kazanmak için sahaya çıkacağını belirtti.

Maçın fair play içerisinde geçmesini arzuladıklarını ifade eden Altıparmak, "Nasıl oynadıklarının ve neler yaptıklarının analizini yaptık ama tabii ki o günkü saha şartları ve oynanan futbol, her şey sonucu etkileyecek. Bizim için önemli olan sahada yapacaklarımız. Rakibin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Onları da futbolcularımıza aktardık." değerlendirmesinde bulundu.