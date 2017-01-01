Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,30 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|23,30
|36,00
|Sığır eti
|HTS
|20,50
|20,50
|Düve eti
|HTS
|25,00
|25,00
|İnek eti
|HTS
|23,00
|23,00
|Kemiksiz et
|HTS
|32,00
|34,00
|Karkas et
|HTS
|23,00
|24,00
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|18,00
|Kuzu eti
|HTS
|30,50
|30,50
|Sucuk
|HTS
|29,75
|36,00
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili