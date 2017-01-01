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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23 Mayıs 2017 Salı, 12:00

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,30 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana etiHTS 23,3036,00
Sığır eti HTS 20,50 20,50
Düve eti HTS 25,00 25,00
İnek eti HTS23,00 23,00
Kemiksiz etHTS 32,00 34,00
Karkas etHTS 23,00 24,00
Kırıntı etHTS 15,00 18,00
Kuzu etiHTS 30,50 30,50
SucukHTS 29,75 36,00


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili


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