Pelikan için 500 kilometre kat ettiler

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan pelikan, 500 kilometre uzaklıktaki Akyatan Gölü'ne götürülerek doğal ortamına bırakıldı.

Faaliyete 4 yıl önce başlayan merkezde, kartal, şahin, puhu, yaban kurdu, tilki, alaca sansar, çakal, gibi yırtıcı hayvanların yanı sıra baykuş, leylek, turna, pelikan, ceylan gibi çok sayıda hayvana bakılıyor.

Bilimsel araştırmaların da yürütüldüğü merkezde, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hayvanlar uygun ve güvenli bölgelerde doğaya salınıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaralı pelikan da bir ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı merkeze getirildi.

Merkezde tedavisi yapılan pelikan uzun süren rehabilitasyon çalışmaların ardından uçmaya hazır hale geldi. Ekipler, son kontrollerin ardından pelikanı araçla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Adana'daki Akyatan Gölü'ne götürüp, doğaya saldı.

- "Uçma kafeslerinde egzersizler yaptırdık"



Veteriner Reşat Ektiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay önce merkeze getirilen pelikanla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Pelikan da çarpmaya bağlı yaralar vardı, bu yüzden uçamıyordu. Biz hayvanın tedavisini yaptık, gerekli rehabilitasyon işlemlerini tamamladık. Uçma kafeslerinde egzersizler yaptırdık, şu anda uçma ile ilgili problemi bulunmuyor. Misafirimiz iyileşme sürecini tamamladı. Gayet sağlıklı, onun için doğaya bırakmaya karar verdik. Pelikanlar genellikle nehir deltaları, bataklık ve göllerde yaşayan bir tür olduğu için, kuşu doğal yaşam alanı olan yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Adana'nın Akyatan Gölü'ne bırakıyoruz. Bu sayede kuş, oradaki diğer hayvanlar gibi güvende olacak. Merkezimizde bunun gibi çok sayıda hayvan var, bu misafirlerimizi tedavi işlemleri bittikçe doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."















