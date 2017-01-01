ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Marketler zincirinin bölge deposunda yangın

23 Mayıs 2017 Salı, 12:08

TOKAT (AA) - Tokat'ta ülke genelindeki bir marketler zincirinin bölge deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir marketler zincirinin bölge deposundaki idari kısımda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına Tokat, Niksar ve Pazar belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman yangınında kullanılan arazözler ve su tankerleri ile müdahale edildi. İş makineleri ile de deponun bazı bölümleri yıkılarak, yangın söndürmeye çalışıldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştuğu, depodaki ürünlerin önemli bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Alışveriş merkezinin bölge deposunda yangın
YEREL

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN BÖLGE DEPOSUNDA YANGIN
Tokat Devlet Hastanesi'nde 'cincırlı' ekipler görev başında
YEREL

TOKAT DEVLET HASTANESİ'NDE 'CİNCIRLI' EKİPLER GÖREV BAŞINDA
Niksar'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan resim sergisi
YEREL

NİKSAR'DA SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARDAN RESİM SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...