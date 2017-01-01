Kayseri'deki eski polislere yönelik FETÖ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 eski polis adliyeye gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla eski polislere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta 24 eski polis için gözaltı kararı verilmiş, 22'si gözaltına alınmıştı.