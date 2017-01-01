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Erzurum'da "1. Uluslararası Öğrenci Şöleni"

23 Mayıs 2017 Salı, 12:11
Erzurum'da "1. Uluslararası Öğrenci Şöleni"

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde eğitim gören yaklaşık 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrenci için "1. Uluslararası Öğrenci Şöleni" gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünce üniversitenin piknik alanında düzenlenen şölene, 78 ülkeden Türkiye'ye eğitim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şölenin açılışında, kentte bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yabancı uyruklu öğrenciler ülkemizin emanetidir. Bu noktada Atatürk Üniversitesinin edindiği misyonu önemsiyorum. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler okumak için Erzurum'a geliyor. Onları güzel ağırlayıp, kendi ülkelerinde yaşıyormuş gibi hissetmelerini sağlamak bizim asli görevlerimiz arasında. Bu tür etkinlikler de alışmaya ve kaynaşmaya vesile olarak bu sürecin aşılmasına kolaylık sağlıyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde yaşıyormuş gibi hissetmeleri gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerin üniversiteye renk kattığını ifade eden Çomaklı, "Uluslararası öğrencilerin varlığı hem üniversitemizin globalleşme hedefinde hem de uzakları yakın kılma adına bizim için önemli. Burada bulunmanız, dostluk ve kardeşlik düşüncesinin dünya ölçeğinde bilgiden hareketle yeşerip kuvvetlenmesi için çok önemli bir fırsat oluşturuyor." diye konuştu.

Öğrencilere Erzurum'dan kendi ülkelerine kültürel köprü kurmasını isteyen Çomaklı, "Buradaki varlığınız bize güç ve değer katıyor. Üniversitemizin dünyanın pek çok ülkesinden uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri için cazibe merkezi haline gelmesi için büyük gayret içindeyiz. Sizleri eğitimli bireyler olarak mezun etmenin yanı sıra birer kültür elçisi olarak ülkemizden uğurlamak en büyük dileğimizdir." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde dünyanın 78 ülkesinden gelen yaklaşık 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatarak hedeflerinin bu sayıyı artırmak olduğunu kaydetti.

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