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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

23 Mayıs 2017 Salı, 12:13

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cevdetiye beldesinde Enver Evgi’nin (21) kullandığı 80 DR 812 plakalı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine DSİ görevlileri kanala gelen su akışını kesti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri su seviyesinin düştüğü kanaldan iş makinesi yardımıyla otomobili çıkarırken sürücüye ulaşılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin katılımıyla yapılan aramada, aracın düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta sürücü Evgi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Evgi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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