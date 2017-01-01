Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Zanlılardan 22'sinin yakalandığı bildirilen açıklamada, 5'i hakkındaki arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan 19'u, Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.