ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 12:30

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Zanlılardan 22'sinin yakalandığı bildirilen açıklamada, 5'i hakkındaki arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan 19'u, Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.


İLGİLİ HABERLER
FETÖ şüphelisi eski binbaşı yol kontrolünde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ BİNBAŞI YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİNOP MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...