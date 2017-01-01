Bursa'da robotlar yarışıyor

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BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "BTÜ Robot Yarışları roBTU2017" etkinliğinde 87 robot yarışıyor.

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Spor Salonu'nda startı verilen yarışlara ülke genelinden 100'ü aşkın takım katıldı.

BTÜ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acır, ilk defa düzenledikleri robot yarışlarının gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi. Üç farklı kategorideki yarışlarda ilk üçe girenlere ödül verileceğini aktaran Acır, "Amacımız ülkemizin hedeflediği teknolojik ve ekonomik gelişime katkıda bulunmak ve rekabet edebilmek adına farkındalık oluşturmak." dedi.

Üç gün sürecek yarışmada "çizgi izleyen" kategorisinde 32, "mini sumo" kategorisinde 44, "serbest" kategoride ise 11 olmak üzere 87 robot yarışacak.

Yarışmanın ilk gününde "mini sumo" kategorisindeki robotlar kıyasıya mücadele etti. Japonya'da üretilen ve her geçen gün özellikleri geliştirilmeye çalışılan robotlar, bir zemin üzerinde birbirlerini alandan dışarı itelemeye çalıştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Çok Programlı Lise'den yarışmaya katılan Furkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer rakiplerini ittirmek üzere programlanmış bir robot... Çeşitli kuralları var. Buna uygun olarak yarışıyorlar. Yarış sırasında sensörler aracılığıyla görüyorlar ve birbirlerini dışarıya atmaya çalışıyorlar. Robotu hazırlamak 3 ay sürüyor." diye konuştu.