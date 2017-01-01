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Batı Akdeniz'den Çin'e kiraz ihraç edilecek

23 Mayıs 2017 Salı, 12:34

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Çin'e kiraz ihracatının başlaması için Şanghay'a düzenledikleri ziyaretin olumlu geçtiğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye'den 182,7 milyon dolar tutarında kiraz ihracatı yapıldı. Çin'e ihracatın başlamasıyla bu rakamın kısa sürede ciddi oranda artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satıcı, yazılı açıklamasında, Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi URGE Projesi kapsamında Çin'e ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türk kirazının Çin'e ihracatı için görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Satıcı, BAİB olarak, 1,3 milyar nüfuslu pazarı mercek altına aldıklarını kaydetti.

Çin'in son 3 yılda kiraz ithalatını yaklaşık 3 kat artırarak, 298 milyon dolardan 794 milyon dolara çıkardığına değinen Satıcı, Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi URGE Projesi çerçevesinde 8 firma temsilcisi ile gittikleri Şanghay'da, 3 büyük sebze meyve haline, ülkenin önemli süpermarketlerine, yaş meyve sebze ithalatçısı firmalara ve tesislerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Satıcı, Türk kirazının mayıs ayında başlayıp, ağustos ayına kadar süren sezonu, üretim kapasitesi ve üretim alanları hakkında bilgi verdiklerini, Çin pazarını daha yakından tanıyıp, eğilimlerini öğrenme imkanı bulduklarını ifade etti.

- "Türk ihracatçıları kirazda Amerikalılara rakip olacak"

Görüşmelerin verimli geçtiğine dikkati çeken Satıcı, şunları kaydetti:

"Çinli firmalar da ülkemizin kiraz üretimi ve ihracatı hakkında bilgi sahibi oldu. URGE heyeti olarak Çin'e gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin kiraz ihracatını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Bilindiği gibi Türkiye, dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor ve üretimde dünyanın dördüncü ülkesi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl Türkiye'den 182,7 milyon dolar tutarında kiraz ihracatı yapıldı. Çin'e ihracatın başlamasıyla bu rakamın kısa sürede ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Çin'e ihracatın başlamasıyla Türk ihracatçıları kirazda Amerikalılara rakip olacaktır."

Satıcı, Çinli ithalatçıların da ticaretin bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

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