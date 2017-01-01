Karadeniz'de tiyatro rüzgarı esti

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TRABZON (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonunda bu yıl 18'incisi düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale Türkiye, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten tiyatro topluluklarının katıldığını söyledi.

Festivalin çok önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Keleş, "Dünyanın çok saygın tiyatrolarına Türkiye adına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karadeniz havzasındaki ülkelerin katılımı ile başlayan festivalimiz, günümüzde dünya ülkelerinin katılım sağladığı çok prestijli festival haline geldi. Bu durum da bizleri gururlandırıyor." dedi.

Keleş, festivale ilginin her geçen yıl arttığına da dikkati çekerek, "Festivalde yer alan oyunları 6 bin 900 kişi izledi. Bu da Trabzon'un sanat kenti olduğunu bir kez daha gösterdi. İlgiden çok memnunuz. Güzel bir festivali daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliklerin festivalden önce başladığını aktaran Keleş, "Festival öncesi 'festival coşkusu' diye bir orkestra kurduk. O orkestrada da gerek festivalin tanıtımına olsun, gerekse festivale ilgi olsun bütün şehre ulaştığımızı düşünüyorum. Bunu seneye daha da farklı yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Keleş, seyirci memnuniyetinin çok önemli olduğunu dile getirerek, bu kapsamda çocukları da unutmadıklarını belirtti.

Workshop etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Keleş, "Çok güzel workshop etkinliklerimiz oldu. Bu workshoplar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birçok okulla yapıldı. Toplamda bin 270 kişi bu etkinliklere katıldı. Ayrıca ünlü sanatçı Münir Canar ve önemli tiyatro duayenlerinden Özen Yula da söyleşi gerçekleştirdi. Bunların katılımcılarıyla bin 370 kişiye ulaştık." dedi.

Keleş, Trabzon Devlet Tiyatrosu olarak da bu sezon çok güzel oyunlar ortaya koyduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon Devlet Tiyatrosu olarak yüzde 100'lük bir performans arayışındayız. Hedefimiz her zaman buydu ve bunun için elimizden geleni yaptık. İnsanlar tiyatroya doysun istiyoruz. Zaten memnun edici bir seyirci sayımız var. Karadeniz Bölgesi'nin seyircisi oldukça elit ve kaliteli. Bize bu anlamda çok bir şey düşmüyor. Onun için de amacımız, en güzel işleri seyirciyle buluşturabilmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun organizasyonunda 2-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen festivalde, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8, Türkiye'den de bir grup, 2 farklı sahnede 21 temsil verdi.











