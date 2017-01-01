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Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:51

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kemal Yılmaz yönetimindeki 06 AAY 421 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde elektrik direğine çarptı.

Sürücü ile otomobildekilerden Hanım Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan yaralılar Cemil, Mert, Süleyman ve Necmiye Yılmaz, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.

Yaralanan 4 kişi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

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