Antalya'da babasını bulamayınca oğlunu kaçırdılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da "silahlı tehdit" ve "adam kaçırma" iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toros Mahallesi'nde bir kişinin silah tehdidiyle araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Motosikletli yunus timleri, aracı Antalyaspor Kavşağı istikametinde seyir halindeyken durdurarak, A.A'yı (22) kurtardı.
Kişinin, araçtaki A.U. (53) ve S.A'nın (35) kendisini silah ve tehditle kaçırdığını ifade etmesi üzerine 2 zanlı gözaltına alındı.
Araçtaki aramada, ruhsatsız tabanca, silaha takılı şarjör, 49 tabanca mermisi ve çakı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların, ifadelerinde, A.A'nın babası H.A'dan alacakları olduğu, H.A'ya aylardır ulaşamadıkları için oğlunu kaçırdıklarını beyan ettikleri belirtildi.