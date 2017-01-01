FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

MUĞLA (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta kaptanlık yapan emekli binbaşı, gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Marmaris'te bir yatta kaptanlık yapan emekli binbaşı K.D. (42) Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, uçakla İstanbul'a gönderildi.