Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın saldırı ve faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent genelinde operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "adalet komisyonu" adı altında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 12 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, B.K, İ.B, A.B, R.D, M.N.V, M.Ç. ve A.D. tutuklandı.
Zanlılardan Ö.B. savcılıkça, D.A, Ş.B. ve S,Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.