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Baltalı hırsızlar güvenlik kamerasında

23 Mayıs 2017 Salı, 13:23

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir markete vitrin camını baltayla kırarak giren zanlıların yaptıkları hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki markete sabah gelen çalışanlar, kırık camı görünce durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların iş yerine girerek yazar kasaya ait çekmece ile çok sayıda sigaranın çaldığını belirledi.

Markette parmak izi incelemesi yapan ve kamera görüntülerini alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede eşkalleri belirlenen S.S.Ç, E.S. ve S.K. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, baltayla camı kırarak markete giren hırsızların, yazar kasaya ait çekmece ve çok sayıda sigarayı kısa sürede alarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.


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