Samsun merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershaneleri yöneticisi ile çalışanı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Mayıs'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun, Bursa, İstanbul, Aksaray ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 sanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.