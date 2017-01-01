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FETÖ sanığı eski şube müdürü hakkında dava

23 Mayıs 2017 Salı, 13:45

ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu eski Antalya Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürü Cihangir Gül ve tutuksuz eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Fatih Öztürk tarafından hazırlanan ve Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Gül'ün, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve "Kakao Talk" kullandığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Gül'ün, FETÖ/PDY ile iltisaklı bulunduğu yönünde tespitler bulunan, Antalya Emniyet Müdürlüğünde Şube Müdürüyken meslekten ihraç edilen Nurullah Güler ile Kakao Talk üzerinden görüşme yaptığına işaret edildi. Nurullah Güler'in, darbe girişimi günü Gül ile saat 20.29'da Kakao Talk üzerinden görüşme yaptığına işaret edilen iddianamede, ancak görüşme içeriğinin silinmesi nedeniyle detaylara ulaşılamadığı vurgulandı.

İddianamede, Antalya Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 19 Mayıs 2015'te Gül hakkında elektronik posta olarak gönderilen bir ihbara da yer verildi.

İddianameye göre ihbarcı, gönderdiği elektronik postada, "Cihangir Gül, paralel yapıya yakınlığı ile bilinir, ortalık toz duman iken kapağı Antalya'ya attı ve hiç sesini çıkarmadan ortalığın durulmasını beklemektedir ama mızrak çuvala sığmaz." ifadelerini kullandı.

İhbarcı, Cihangir Gül'ün "devlet düşmanlığı" içinde olduğunu da öne sürerek, "O seviyeye geldi ki devletin koskoca helikopterini ilçeler arası ulaşım için minibüs gibi kullanmaktadırlar, benim gönlüm razı olmadı." ifadesine yer verdi.

İddianamede, yapılan aramalara rağmen Gül'ün "ByLock" programının kurulu olduğu cep telefonlarının ele geçirilemediği ve sanığın bu konuyu gizleme yönünde tavır sergilediği kaydedildi.

Gül'ün tutuksuz eşi Yıldız Gül'ün de FETÖ/PDY'ye müzahir Bank Asya'da 16 Temmuz 2013'te hesap açtırdığı ve hesabın darbe girişiminden bir gün önce kapatıldığı vurgulanan iddianamede, sanığın yine Aralık 2013 tarihinden sonra toplam 126 bin 494 lira hesap hareketliliğinin olduğu belirtildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Gül'ün FETÖ/PDY ile organik bağ kurduğu, hakim olan hiyerarşik ilişki içerisinde örgütün amacını bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu, böylelikle devletin güvenliğine, anayasal düzene ve hukuki düzenin işleyişine karşı suç işlemek için kurulmuş silahlı terör örgütüne üye olmak suretiyle üzerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

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