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Mahkumların ve kadınların el emeği ürünleri sergilendi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:45

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 300 yıllık tezgahlarda dokunmuş, unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığı, yorgancılık, ipek dokuma gibi meslekleri hatırlatmak için, ustaları tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu, Muğla Kapalı ve Açık Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

10 binin üzerinde el emeği göz nuru çalışmanın bulunduğu sergide, kadınlar tarafından ziyaretçilere 300 yıllık tezgahlarda dokunmuş, unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığı ile yorgancılık, iğne oya, ipek dokuma, deri işleme ve hat sanatları da uygulamalı gösterildi.

Sergide Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Gevenes Açık Cezaevinde kalan hükümlü ve tutukluların el emeği, göz nuru eserleri ile Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı bakır işlemesi, gemi maketi, ahşap oyması ürünler, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Muğla Valisi Amir Çiçek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuma yazma, mesleki ve teknik kurslar başta olmak üzere 565 kurs açıldığını, bu kurslara 11 bin 900 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Sergide kadınlar, tutuklu ve hükümlüler, engelli bireyler, aile ve dini rehberlik merkezi üyelerinin çalışmalarının bulunduğunu belirten Çiçek, "Hepsinde ayrı ayrı emek var. Hepsinin ellerine sağlık." diye konuştu.

Kursiyerlerin sergi için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Çiçek, kursiyerlerin emeklerinin karşılığını alması için ürünlerin pazarlanabileceği alanlar oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Vali Çiçek, daha sonra serginin açılışını yaparak protokol üyeleri ile ürünleri inceledi. Dokuma tezgahında kadınlarla sohbet eden Çiçek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi hafta boyunca açık kalacak.

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