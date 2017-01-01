Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'in İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Hastanebaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Hakkında 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Yiğit Kürşat Y'yi takibe alan ekipler, zanlı bir binaya girdiği sırada operasyonu başlattı.
Ekipler, binanın apartman boşluğu ile arka tarafında saklanmaya çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların üzeri ve binadaki aramada 6 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Yiğit Kürşat Y, Kazım K. (20) ve Recep K. (25) ise adliyeye sevk edildi.