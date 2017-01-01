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KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik Türk Kızılayı öncülüğünde başlatılan "İnsanlığın Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Konya Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfınca temin edilen 4 tır gıda yardımı gönderildi.

Vakıf Genel Müdürü Aygül Erdem, Kobisan Sanayi Sitesi'nde düzenlenen törende gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında hazırladıkları yardımların ikinci sevkiyatını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika gibi ülkelerin her geçen gün daha büyük insani krizlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Erdem, bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın günlük gıdaya ulaşmakta bile zorluk çektiğini belirtti.

Erdem, vakıf olarak 21 yıldır dil, din, ırk ayrımı yapmadan ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştıklarını ifade ederek "Kampanya kapsamında hazırladığımız 80 ton gıdayı, 4 tırla Doğu Afrika, Somali, Sudan ve Yemen'deki 4 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle ilk sevkiyatımızda 90 ton gıdayla 4 bin 500 aileye ulaşmıştık. Üçüncü sevkiyatımızda ise amacımız 10 binin üzerinde aileye gıda yardımı götürmek." dedi.

Törene, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, vakıf çalışanları ve Türk Kızılayı yetkilileri katıldı.







