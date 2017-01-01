Muğla'daki cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Milas ilçesinde 29 yaşındaki Ziya Temür'ün öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada Güllük Mahallesi'nde yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden M.B. ve ağabeyi A.B. çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güllük Mahallesi liman yolunda, 19 Mayıs'ta, silahla öldürüldükten halde yakılmış erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada cesedin su ürünleri firmasında bekçi olarak çalışan 29 yaşındaki Ziya Temür'e ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B, eşi F.B'nin Temür'ün yanına gitmesi nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Zanlı M.B'nin eşi F.B. koruma altına alınmış, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.