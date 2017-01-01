FETÖ sanığı 18 kişiye hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan çoğu eski polis 19 sanıktan 18'i 3 yıl 1 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar M.I, M.A, M.Y, A.Ö, Ö.U, C.S ve L.İ, tutuksuz sanıklar Ö.Ö, A.A, R.K, R.A, A.A, Ö.A, M.C, S.S, A.C, R.E, aynı davada yargılanan M.A. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkındaki HTS kayıtları ve bilirkişi raporları okundu. Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan A.A'ya 3 yıl 1 ay 15 gün, S.S'ye 4 yıl 2 ay, M.I, M.A, R.K, R.A, A.A, Ö.A, M.C, M.Y, A.C, A.Ö, R.E, Ö.U. ve L.İ'ye 6 yıl 3'er ay, C.S'ye 7 yıl 6 ay, tek dosyada yargılanan M.A'ya 6 yıl 3 ay, ByLock, Eagle ve Tango gibi programları kullandığı tespit edilen eski polis M.A'ya ise 9 yıl hapis cezası verildi.

ByLock tespit edilen telefonu eşinin kullandığı belirlenen Ö.Ö'nün de beraatına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın eşi T.Ö hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Sanıklardan M.A, A.Ö, Ö.U. ve L.İ. de tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye edilirken, 9 yıl hapis cezası alan M.A, duruşma salonunda tutuklandı.