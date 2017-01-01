BBDSO'dan sezon kapanış konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2016-2017 konser sezonunu, 4 yetenekli müzisyenden oluşan "Janoska Ensemble"ın konseriyle kapatacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserde klasik, latin ve tango müziklerini ustaca harmanlayan, ilk albümleri "Janoska Style"ı 2016'da Deutsche Grammophon'dan çıkaran ünlü Janoska Ensemble'ı sanatseverlerle buluşturacak.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Şef Burak Tüzün'ün yöneteceği konserde, Johann Strauss, Paganini, Sarasate, De La Ruz, Roman Janoska, Mozart gibi bestecilerin eserlerinden oluşan, düzenleme ve orkestrasyonları grup üyelerinden Frantisek Janoska'ya ait olan bir repertuvar seslendirilecek.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.