Danıştay Başkanı Güngör Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, beraberindeki üyelerle kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.
Güngör, Gaziantep temasları kapsamında Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay ve bazı üyelerle restorasyonla Gaziantep Sanat Merkezi'ne dönüştürülen eski adliye binasını gezdi. Güngör, buradaki sanat atölyeleri hakkında bilgi aldı.
Heyettekiler daha sonra Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi. Esnafla sohbet eden Güngör, kutnu kumaşı ve Antep el işine özel ilgi gösterdi. Güngür, bakır atölyesinde çalışan kadınların davetini kırmayarak onları ziyaret etti, ürünleri inceledi.
Hamam Müzesi ile Ali İhsan Göğüş Mutfak Müzesine de uğrayan heyettekiler, ardından Şahinbey Belediyesince restore edilen Şehreküstü Konakları'nı gezdi.
Antep savunmasının önemli isimlerden Karayılan ve silah arkadaşlarının mezarını ziyaret eden Güngör, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan kentin savunmasına ilişkin bilgi aldı.