Samsun'daki FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 85 sağlık çalışanı sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan 9 sanığın yanı sıra 75 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık M.Ş. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklardan M.Ş'nin 50 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla olmak üzere E.P, M.T, M.G, E.K'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



