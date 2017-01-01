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"Zirveden bahsederken az kalsın küme düşecektik"

23 Mayıs 2017 Salı, 14:37
"Zirveden bahsederken az kalsın küme düşecektik"


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Sedat Sözlü, 2016-2017 sezonunda play-off hesapları yaparken küme düşme potasına girdiklerini belirterek, "Allah'a şükür bu krizin üstesinden geldik ve neticede ligde kaldık." dedi.

Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinde ikinci yılı tamamladığını söyledi.

Geçen sezon play-off'ta final oynadıklarını ancak Süper Lig'e yükselemediklerini anımsatan Sözlü, bu sezon maddi sıkıntılar çektiklerini anlattı.

Sözlü, hakem hatalarına maruz kaldıklarını öne sürerek, "Zirveden bahsederken az kalsın küme düşecektik. Şanlıurfaspor bizim iki katı bütçeyle küme düştü. Biz de o duruma geldik ama Allah korusun buna müsaade etmedik. Sorumluluğu kendim aldım." ifadesini kullandı.

Adana Demirspor Kulübünde bugün olağanüstü kongre yapılacağını bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Sezon bitmeden başkan adayı olmayacağımı belirtmiştim. Adana Demirspor'a hizmet etmek çok zor. Zor bir sezon geçirdim. Play-off hesapları yaparken kendimizi küme düşme potasında bulduk. Allah'a şükür bu krizin üstesinden geldik ve neticede kümede kaldık. Bugün kongremiz var. İki aday var. Birisi Müslüm Susar, diğeri Nilay Ateşoğulları. Delege hangisini uygun görürse o başkan olur. Buna delege karar verecek. Bugün yeterli çoğunluğun sağlanamayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle kongre 30 Mayıs'a ertelenir."

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