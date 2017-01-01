FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da bulunduğu zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Adıyaman'da 15 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 33 sağlık çalışanı gözaltına alınmıştı.