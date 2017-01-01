ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon

23 Mayıs 2017 Salı, 14:38

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da bulunduğu zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Adıyaman'da 15 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 33 sağlık çalışanı gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi törenle açıldı
YEREL

GÖLBAŞI MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ TÖRENLE AÇILDI
Başkan Deniz sendikal faaliyetlerinden bahsetti
YEREL

BAŞKAN DENİZ SENDİKAL FAALİYETLERİNDEN BAHSETTİ
Teknik Lise'de TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

TEKNİK LİSE'DE TÜBİTAK BİLİM FUARI
Adıyaman Belediyesinden eşi tarafından terk edilen kadına yardım
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLEN KADINA YARDIM
Kahta ilçesinde satranç turnuvası sona erdi
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
Park halindeki kamyonet çalındı
YEREL

PARK HALİNDEKİ KAMYONET ÇALINDI
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden resim sergisi
YEREL

ATATÜRK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN RESİM SERGİSİ
Adıyaman Belediyesi otobüs bakım atölyesi inşasına başladı
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ OTOBÜS BAKIM ATÖLYESİ İNŞASINA BAŞLADI
Kahta'da 'Sosyal Medya ve Algı yönetimi' konferansına yoğun ilgi
YEREL

KAHTA'DA 'SOSYAL MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ' KONFERANSINA YOĞUN İLGİ
Gölbaşı Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi
YEREL

GÖLBAŞI FEN LİSESİ'NDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..