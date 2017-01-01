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Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:43

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriyeli sığınmacılara hizmet verecek Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu iş birliğiyle kurulan Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı dolayısıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencantören ve AB-Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti'nin katıldığı tören düzenlendi.

Şencantören, açılışta yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde 17 ilde 87 Göçmen Sağlığı Merkezi ile Suriyelilere hizmet verdiğini söyledi.

Kilis'in "ensar-muhacir kültürüne" vakıf olduğu için Suriyelilere ev sahipliği yaptığını ifade eden Şencantören, AB fonu kapsamında ilk açılan sağlık merkezinin burası olduğunu kaydetti.

Merkezlerin sayısını artırmak istediklerini söyleyen Şencantören, şöyle konuştu:

"Suriyelilere sınır kapsından girişlerinden itibaren sağlık hizmetleri vermeye başladık. Türkiye'de kendi vatandaşımıza hangi hizmeti sunuyorsak, aynısını onlar için de sunmaya başladık. Suriye'de bir devlet düzeni kalmadı. Orada daha önce var olan aşı sistematiği de kayboldu. Dolayısıyla eksik aşıları burada tamamlamamız gerekiyordu ve tamamladık. Bu yaptığımız açılış, Avrupa Birliği fonu kapsamında yapılan ilk açılış. Sağlık hizmetleri, protokolleri ve prosedürleri beklemeyecek kadar acildir. Bu insanlık hizmetine bütün Avrupalı dostlarımızın ortak olmasını, onların da pay sahibi olmasını arzu ederiz. Bu pay sahibi olma anlamında ülkemiz için 300 milyon avro bir kaynak ayrıldı.”

- "Amacımız 176 kliniğin hayata geçirilmesi"

AB-Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti de Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara her türlü imkanı sunduğunu belirtti.

Sağlık alanında yapılacak çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Gatti, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği samimi olarak burada yaptığınız inanılmaz çalışmalar ve inanılmaz misafirperverlik için teşekkürlerini sunmak istiyor. Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililerin buraya geldiği, sürekli sözler verdiği ancak bu sözlerin yerine getirilmediği şikayetini aldık. Buraya sadece soru sormak ve sözler vermek için gelmedik. Artık çalışmalarımızın bir ürününü görebiliyoruz. Bu merkez bizim için bir başlangıç. Daha çok yapacak işimiz var. Amacımız 176 kliniğin hayata geçirilmesi ve 500’ün üzerinde tıbbi destek biriminin çalışmaya başlaması. AB Mali Yardım Programı kapsamında 26 mobil sağlık destek birimi ve 10 mental sağlık destek ünitesinin kurulması için burada desteklerimizi sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Şencantören ile AB-Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, sağlık merkezinde incelemelerde bulundu ve Suriyeli doktorlarla sohbet etti.

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