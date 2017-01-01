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"Meyvelerin Sesi" projesi ilgi gördü

23 Mayıs 2017 Salı, 14:46

EDİRNE (AA) - Edirne'de, meyvelerin iletkenlik özelliğini kullanarak müzik yapan öğrencilerin "Meyvelerin Sesi" projesi, bilim fuarını gezenlerden ilgi gördü.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi. Fuarda, iki gün boyunca öğrencilerin birbirinden farklı projeleri görücüye çıkarken "Meyvelerin Sesi", fuarın en çok ilgi çeken buluşlarından oldu.

Takım lideri Ömer Mert Kıyunat, AA muhabirine, meyvelere dokunulmasıyla farklı notaların seslerinin çıkması üzerine kurgulanan proje hakkında bilgi verdi. Meyvelerin iletken özelliğini kullanarak elektronik bağlantıyla notaları elde ettiklerini anlatan Kıyunat, projeyi, iki haftalık çalışma sonucunda hazırladıklarını söyledi.

Kıyunat, "Meyvelerin iletken özelliğini kullanarak elektronik bağlantı yoluyla ses çıkarıp çıkarmayacağını araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda meyvelerin içerisinde bulunan iletken özellikleri vasıtasıyla elektronik bağlantı kurulabileceği ve makey makey kitiyle meyvelere tıklanarak veya dokunarak ses çıkarabileceğimizi, meyveleri klavye tuşu gibi kullanabileceğimizi keşfettik. İnternetten aldığımız bir kitle klavyenin tuşlarını muzlara bağladık." dedi.

- 20 proje sergilendi

Fuarın açılışına katılan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da TÜBİTAK tarafından desteklenen fuarların bilimsel gelişmeye katkı sağladığını ifade etti.

Farklı projelerin hazırlandığını dile getiren Özcan, şu bilgileri verdi:

"TÜBİTAK projeleri özellikle son dönemde Türkiye genelinde farkındalık yaratmıştır. Evlatlarımızın ilgi duydukları bilimsel konulara ve bu konuları projeye çevirmeye ciddi kaynak sağlanıyor. Burada bir yarışmadan ziyade bilgi ve bilimin paylaşılması söz konusu. Öğrencilerimiz ilgi alanlarında ürettikleri projeleri sergileme imkanı bulacak, öğrendikleri konuları eğlenceli şekilde aktarmış olacak. Böylece öğrencilerin gelişimine ciddi katkı sağlanmış olacak."

Okul Müdürü Fatih Ot ise bilim fuarı kapsamında 20 projenin sergilendiğini söyledi.

Fuar kapsamında farklı alanlarda projeler hazırlandığını vurgulayan Ot, "Bu projelerimizin içinde bilimsel araştırma, fen bilgisiyle ilgili projelerimiz var. Farklı besin kaynaklarının içindeki enerji ve sesle ilgili projelerimiz var. Bunların tamamını öğrencilerimiz tanıtıyor." diye konuştu.



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