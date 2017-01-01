Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkçı:

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Bütün niyetim ve gayretim bu takımı şampiyon yapmak." dedi.

Çarıkçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7 sene aradan sonra play-off'a kalmanın heyecanını yaşadıklarını anlatarak, bu durumun en başta taraftarlar olmak üzere tüm Boluluları mutlu ettiğini belirtti.

Boluspor'un play-off tecrübesi olduğuna değinen Çarıkçı, "Tekrar bu sene play-off'tayız. Boluspor'un play-off tecrübesi biraz daha artmış durumda. Boluspor, Giresunspor, Göztepe ve Eskişehirspor, play-off maçları oynayacak. İnşallah Göztepe deplasmanında alacağımız sonucun ardından pazartesi günü de Bolu'da taraftarımızı, Bolu halkını mutlu etmek istiyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Boluspor'un yaklaşık 25 yıldır Süper Lig özlemi çektiğini aktaran Çarıkçı, bu özleme son vermek istediklerini kaydetti.

Çarıkçı, Türkiye Futbol Federasyonunun maçların yayın hakları için çok büyük bir ihale gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Kulüplerin geliri, bu sene yüzde 45 oranında artmış vaziyette. Bazen 'Boluspor Kulübü şampiyon olmak istemiyor.' diye ifadeleri dışarıdan duyuyorum. Hangi kulüp başkanı, gelecek garanti 29 milyon lira ile daha sonradan da kazanılan her 3 puan sonucunda gelecek 2,5 milyon lirayı istemez? Süper Lig'de olmak Boluspor'un bütçesine yıllık 55-60 milyon lira katkı yapacak. Bunu kim istemez? Ancak en başta Boluspor'un Süper Lig'e çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Boluspor Süper Lig'e hazır"





"Bütün niyetim ve gayretim bu takımı şampiyon yapmak." diyen Çarıkçı, geçen yıl mayıs ayında göreve geldiklerinde de bunu ifade ettiklerine değinerek, "Aslında bu şampiyon olma planı ikinci ya da üçüncü yıl için yapılmıştı. Ancak bu sene Allah bize play-off'u nasip etti. Bütün enerjimizi bu maçlara vereceğiz. Takımımızın şampiyon olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Çarıkçı, 2008'de Eskişehirspor karşısında play-off finali oynayan Boluspor ile şu andaki Boluspor arasında çok fark olduğunu söyleyerek, "Hem teknik heyeti hem futbolcuları hem de tecrübesiyle şu anda Süper Lig'e daha hazır durumdayız. O anlamda da elimize geçen fırsatı kullanmak istiyoruz. İlk maçımız Göztepe ile, bütün ümidimiz bu sene bu takımı şampiyon yapmak. Bunun için tüm desteğimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Bilet fiyatlarını 5 lira yaptık"





Play-off maçlarında taraftarların desteğini de beklediklerini vurgulayan Çarıkçı, şunları söyledi:

"Taraftarlardan da destek bekliyoruz. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, taraftarımızın maçlara gelmesi gerekiyor. İç sahada oynayacağımız Göztepe maçında taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Manisaspor maçından sonra taraftarımızın desteği müthişti. Taraftarımızın, Manisaspor maçından sonra takımımızı kulübe kadar getirmesi güzel şeyler. Taraftarımızın bu heyecana ortak olmasını bekliyoruz. Bu nedenle bilet fiyatlarını 5 lira yaptık. Bizim biletten çok fazla para kazanma niyetimiz yok. Bu 5 lira da Passolig'e verilen paranın maliyeti. Bolu'da oynayacağımız Göztepe maçında herkesi stada bekliyoruz."