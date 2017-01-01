Rus tarım heyeti Mersin’de

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MERSİN (AA) - Yaş meyve sebze ürünlerine yönelik ihracat yasağının kaldırılması çalışmaları kapsamında Rusya'dan gelen teknik heyet, Mersin'de yaş sebze ve meyve ihracatçılarıyla buluşup, üretim ve paketleme alanlarında inlemelerde bulundu.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı uzmanları 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek Antalya, İzmir ve Mersin'de biber, marul, balkabağı ve kabak için 20 üretim sahası ve paketleme tesisinde incelemede bulundu.

Heyet, sebzelerin toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları ve paketlenmesi bölümlerini de gezdi.

Yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi alan Rus heyetindekiler, Türkiye'de yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini, Türkiye'nin dünyanın en büyük yaş meyve sebze üreticilerinden biri olarak dikkati çektiğini bildirdi.

Heyet, daha sonra Mersin'de Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Başkanı Ali Kavak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda bir konuşma yapan Kavak, Rusya ile ekonomik ilişkilerin gelişmesinden son derece mutluluk duyduklarını belirterek, "Rusya ve Türk halkları arasındaki kültürel, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin ticaretle de taçlandırılması için yoğun bir gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Heyet Başkanı Anton Karmazin de Türkiye'deki üreticilerin daha da bilinçlendiğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki yaş meyve sebze ticaretinin gelişeceğine inandığını ifade eden Karmazin, "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında son 2 yılda yaşanan sorunlar artık geride kaldı. 2 ülke arasındaki bağlar artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.