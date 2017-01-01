Edremit'te 14 milyon liralık asfaltlama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesince 14 milyon lira maliyetli asfaltlama çalışması başlatıldı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, belediye ekiplerinin asfaltlama çalışmalarına Eminpaşa Mahallesi'nden başladığını söyledi.

Bu kapsamda 30 kilometrelik yola asfalt döküleceğini belirten Çiçekli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek Bey'in destekleriyle asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine ilçe halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalar için gerekli 4 milyon lira Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon lira ise Edremit ve Van Büyükşehir Belediyesince karşılanacak."

Çiçekli, Edremit’i geleceğe taşımak için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, bu çalışmalar sayesinde vatandaşların kışın çamurdan yazın da tozdan kurtulacağını ifade etti.

Eminpaşa Mahalle Muhtarı Raif Çiçek de yıllardır mahallelerine asfalt dökülmediğini dile getirdi.

Çiçekli'nin mahallede adeta seferberlik başlattığını anlatan Çiçek, "Şimdi ekipler tüm sokaklarımızın asfaltlanması için canla başla çalışıyor. Biz mahalle sakinleri olarak kendisine minnettarız. Bizi büyük bir dertten kurtardı." dedi.

Asfaltlama çalışmalarının Şabaniye, Süphan, Çiçekli, Yeni Mahalle, Yeni Cami, Dilkaya, Köşk ve Elmalı mahallelerinde sürdürüleceği bildirildi.