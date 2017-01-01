Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ş. yönetimindeki 43 JAA 106 plakalı askeri araç, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu adliye kavşağında, Hüseyin Korkmaz'ın kullandığı 16 LTF 43 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Fatma Korkmaz, Betül ve Ayşe Sağlam yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.