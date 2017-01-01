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Hükümlüler fidan dikti

23 Mayıs 2017 Salı, 15:11

KARS (AA) - Kars'ta, denetim altındaki hükümlülerin kamuya kazandırılması amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde, Açık İnfaz Kurumu karşısındaki alanda 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Başsavcısı Serdar Durmuş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur, hakim ve savcılar da etkinliğe katılarak fidan dikti.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek "Kars yargılama açısından yoğun bir faaliyet dönemi yaşamakta. Darbe dosyaları devam etmekte, bugün de duruşmamız devem ediyor. Öğle arasında hakim, savcı ve mahkumlarla birlikte öyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Mahkumlarımız açısında da faydalı bir etkinlik oldu." dedi.

Fidan dikim etkinliğinden sonra Durmuş ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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