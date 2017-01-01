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Cuntacı komutanın askerlere "geri dönün herkesi vurun öldürün" emri

23 Mayıs 2017 Salı, 15:14

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 eski askeri personelin yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Van T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Gürhan Aras ve teğmen Davut Özkaraca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde eski astsubay Emrah Etli, asteğmen Hüseyin Oytun Kömür, uzman çavuşlar Tuncay Koçer, Mehmet Salıbaşı, uzman onbaşı Mustafa Nar, Mehmet Ali Irgın, İsmail Varol Madanoğlu, Ozan Gürbulak savunma yaptı.

Sanık Salıbaşı savunmasında alarm verilmesi üzerine kışlaya giderek birliğe katıldığını belirtti.

Asteğmen Hüseyin Oytun Kömür'ün emriyle hazır olan tanka bindiğini anlatan Salıbaşı, "Nizamiyeye gittik, burada Tabur Komutanı olan Nihat Uçan, bize hitaben bir terör saldırısı olacağını ve havalimanı kavşağında güvenlik önlemi almamızı söyledi. Biz de buraya giderek önlem almaya başladık. Daha sonra darbe girişiminin olduğunu öğrendikten sona kışlaya geri döndük." ifadesini kullandı.

Salıbaşı, darbe girişimini öğrenip kışlaya döndüklerini ancak başka bir davadan tutuklu olan eski yarbay Nihat Uçan'ın kışlaya kimseyi almadığını beyan ederek şunları kaydetti:

"Nihat Uçan, geri döndüğümüz için bizi azarlayarak, 'siz vatan haini misiniz çabuk geri dönün' dedi. Biz de dönmeyeceğimizi söyledik, bizi içeri almadı. Biz de kapıda beklemek zorunda kaldık. Nihat Uçan tekrar bize 'mühimmatınız yok mu? Gidin gerekirse polisleri vurun öldürün, sivilleri öldürün, önünüze çıkan herkesi vurun öldürün ve görev yerlerinize dönün' dedi. Asteğmenimiz Hüseyin Oytun, kavşağa polislerin geldiğini söyledi, yarbay 'öldürseydiniz hepsini' dedi. İsimlerimizi aldı, 'Siz İstiklal Mahkemelerinde yargılanacaksınız' dedi. Bizlere mühimmat verilerek onu takip etmemizi söyledi. Biz burada bekledik, gitmedik. Sonra bir askeri göndererek neden gelmediğimizi sordu ve takip etmemizi söyledi. Nihat Uçan emrettiği için gitmek zorunda kaldık. Tren istasyonuna vardığımızda polis ile halk bir aradaydı. Asteğmenim Hüseyin Oytun'a 'emirlere itaat etmiyorum, tankı stop ediyorum' dedim ve beklemeye başladım. Emirlere uymadım. Bir süre sonra kışlaya geri döndük."

Sanık Kömür de Uçan'ın kendilerine gelerek terör saldırısı olabileceğini bunun için de havalimanı kavşağında emniyet almaları emrini verdiğini belirterek, "Darbe girişimini vatandaşlardan öğrendik. Havalimanına geldik, tanktan indik, önlem aldık. Burada araçları durdurarak terör saldırısı olabileceğini dikkatli olmalarını ve önlem almalarını söyledik. Bazıları geri döndü, bazıları da devam etti. Daha sonra vatandaşlar geldi darbe girişimi olduğunu söyledi. Bize emir verildi, biz de gittik, yaptık, ne olduğunu bilmiyorduk. Bir süre sonra kışlaya geri döndük." dedi.

Sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

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